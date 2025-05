Fragen zu Investitionsankündigungen

Saudi-Arabien etwa kündigte Investitionen in Höhe von 600 Milliarden Dollar in den USA an. Die dazu vom Weissen Haus veröffentlichten Summen einzelner Investitionen blieben während Trumps Besuch aber deutlich unter dieser Summe. Saudi-Arabien finanziert derzeit ein teures Reformprogramm, steuert auf ein grosses Haushaltsdefizit zu und steht unter Druck durch den niedrigen Ölpreis.