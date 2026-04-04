Warum gibt es Sorgen?

Grund sind Äusserungen Trumps aus den vergangenen Wochen und Tagen. So sagte der Republikaner der «Financial Times», die Nato werde vor einer düsteren Zukunft stehen, sollten die Partner der USA nicht bei der Sicherung von Öltransporten in der wichtigen Strasse von Hormus helfen. Sollte es «keine Reaktion geben oder sollte die Reaktion negativ ausfallen, wird dies, denke ich, sehr schlecht für die Zukunft der Nato sein», wurde Trump zitiert. Dem «Telegraph» sagte er, es stehe kaum noch zur Debatte, dass die Mitgliedschaft der USA nach dem Ende des Krieges überdacht werden müsse. Die Nato sei ein «Papiertiger».