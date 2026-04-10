Der US-Präsident hatte ​zehn Tage vor den amerikanisch-israelischen Angriffen ​auf den Iran eine Konferenz in Washington ausgerichtet, bei der Golfstaaten Milliarden für den ‌Wiederaufbau und die Verwaltung Gazas nach einer Entwaffnung der radikal-islamischen Hamas zugesagt hatten. Das NCAG unter Führung des früheren palästinensischen Vizeministers ​Ali ​Schaath soll die Ministerien und ⁠Polizei im Gazastreifen übernehmen. Der Krieg im ​Iran habe alles ⁠verändert und Finanzierungsprobleme verschärft, sagte einer der Insider.