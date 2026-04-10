Damit fehlen die finanziellen Mittel für den Wiederaufbau der im Krieg mit Israel verwüsteten Region. Von zehn Ländern, die Geld versprochen hatten, hätten nur drei - die Vereinigten Arabischen Emirate, Marokko und die USA selbst - tatsächlich Mittel bereitgestellt, sagten mehrere mit der Sache vertraute Personen am Freitag der Nachrichtenagentur Reuters.
Bisher seien weniger als eine Milliarde Dollar zusammengekommen. Dies verhindere, dass das von den USA unterstützte Nationale Komitee für die Verwaltung Gazas (NCAG) die Kontrolle von der Hamas übernehmen könne. «Derzeit ist kein Geld verfügbar», habe der Gesandte des Friedensrats, Nikolaj Mladenow, den palästinensischen Gruppen mitgeteilt.
Der US-Präsident hatte zehn Tage vor den amerikanisch-israelischen Angriffen auf den Iran eine Konferenz in Washington ausgerichtet, bei der Golfstaaten Milliarden für den Wiederaufbau und die Verwaltung Gazas nach einer Entwaffnung der radikal-islamischen Hamas zugesagt hatten. Das NCAG unter Führung des früheren palästinensischen Vizeministers Ali Schaath soll die Ministerien und Polizei im Gazastreifen übernehmen. Der Krieg im Iran habe alles verändert und Finanzierungsprobleme verschärft, sagte einer der Insider.
Israel macht einen vollständigen Truppenabzug von der Entwaffnung der Hamas abhängig, während die Palästinensergruppe Garantien für einen israelischen Abzug fordert. Der Gaza-Krieg begann mit dem Hamas-Angriff vom 7. Oktober 2023 auf Israel.
(Reuters)