Grenzsicherung

Trump will die «Bleib in Mexiko»-Vorschrift wieder einführen, bei der nicht-mexikanische Asylsuchende in Mexiko warten müssen, bis ihr Fall in den USA geklärt ist. Migranten, die die Grenze unberechtigt überqueren, sollen in Haft genommen werden. Zudem will er die in seiner ersten Amtszeit begonnene Mauer entlang der mehr als 3100 Kilometer langen Grenze zu Mexiko vervollständigen.