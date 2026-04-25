Frank Hennemann hustet manchmal 400 Mal am Tag. Seine Atemwege sind durch eine Lungenerkrankung namens Bronchiektasie geschädigt, die er so beschreibt, als würden zwei Lastwagen auf seiner Brust parken.
Nach jahrzehntelanger Forschung gibt es endlich ein Medikament, das seine Symptome lindert, doch Hennemann lebt in Deutschland. Ein Grund, warum er es dort nicht bekommen kann, ist Donald Trump. Das Unternehmen hinter der neuen Behandlung, Insmed, wird das Medikament erst dann in Europa auf den Markt bringen, wenn es die finanziellen Auswirkungen einer Trump-Richtlinie besser einschätzen kann, die die Kalkulationen der Medikamentenhersteller, auf die diese sich stützen, um ihre Forschungsinvestitionen wieder hereinzuholen, auf den Kopf stellen könnte.
Seit Jahren erzielen Pharmaunternehmen den Grossteil ihrer Gewinne in den USA, wo sie weitaus höhere Preise verlangen können als in Europa. Trumps Politik verlangt jedoch, dass sie ihre neuen Medikamente in den USA auf dem Preisniveau anderer wohlhabender Länder anbieten. Das stellt Unternehmen von Biogen bis Roche vor eine schwierige Wahl: Entweder Europa davon überzeugen, mehr zu zahlen, oder ihre US-Preise drastisch senken. Einige erwägen eine dritte, drastischere Option: Teile Europas ganz auslassen. «Das ist eine politische Frage», sagte Hennemann in einem Interview und bedauerte, dass «Entscheidungsträger Zahlen zählen, nicht Emotionen oder Patientengeschichten.»
Innovationen auf Kosten von Gewinnkalkulationen?
Die Einführung einer Behandlung in Europa könnte laut Darius Lakdawalla, wissenschaftlicher Leiter am USC Schaeffer Institute, dazu führen, dass sich der US-Preis des Produkts aufgrund der als «Meistbegünstigung» bezeichneten Regelung halbiert.
«Wäre ein Pharmaunternehmen bereit, diesen Markt aufzugeben, um über 30 Prozent seiner US-Gewinne zu sichern?», fragte Lakdawalla. «Meine Vermutung ist, dass sie das mit ziemlicher Sicherheit tun würden.» Diese Kalkulationen könnten europäischen Patienten bald entscheidende Innovationen vorenthalten. Eine Brustkrebs-Tablette von Roche wird möglicherweise nicht im Heimatland des Medikamentenherstellers, der Schweiz, auf den Markt kommen. Ein weiteres grosses europäisches Pharmaunternehmen beschrieb eine erhebliche Umstellung und erklärte, dass jede Markteinführung neu überdacht werde, so mit dem Unternehmen vertraute Personen, die anonym bleiben wollten. Und das neue Medikament von Biogen gegen postpartale Depressionen, Zurzuvae, wird zunächst wahrscheinlich nur Frauen in einer Handvoll europäischer Länder erreichen.
«Wir betrachten dies sicherlich aus einer MFN-Perspektive», sagte Chris Viehbacher, Chief Executive Officer von Biogen, bei einer Telefonkonferenz zu den Geschäftsergebnissen im Februar. «Und das bedeutet, dass wir wahrscheinlich zunächst nur drei oder vier Länder ins Visier nehmen werden, anstatt aller 27.» Das Forschungsunternehmen GlobalData, das die Markteinführung neuer Medikamente in Europa verfolgt, stellte in den zehn Monaten nach Trumps Ankündigung zur Medikamentenpreisgestaltung im vergangenen Mai einen Rückgang von 35 Prozent im Vergleich zu den vorangegangenen zehn Monaten fest. Der Rückgang war sogar noch steiler, als die Analysten sich auf die Länder konzentrierten, auf die sich die US-Politik zum Vergleich stützt.
Roche beispielsweise bereitet sich darauf vor, sein möglicherweise bisher meistverkauftes Produkt auf den Markt zu bringen: eine Tablette gegen Brustkrebs namens Giredestrant. Die USA werden der erste Markt sein. Was Europa angeht, «werden wir weiterhin Gespräche mit europäischen Ländern führen und sehen, wo wir stehen», sagte CEO Thomas Schinecker kürzlich in einem Interview. In der Schweiz, einem der Referenzländer, die für Trumps Preisbenchmarking entscheidend sind, werde das Medikament möglicherweise nie flächendeckend erhältlich sein, sagte er.
Schinecker und andere Pharma-Führungskräfte drängen auf Preiserhöhungen in Europa, was eine Mischung aus Widerstand und Selbstreflexion auslöst. «Jedes reiche Land sollte zur Finanzierung von Innovationen beitragen», so Schinecker.
Der Vorstandsvorsitzende von AstraZeneca erklärte diese Woche gegenüber einer deutschen Zeitung, das Unternehmen werde keine Medikamente in dem Land auf den Markt bringen, wenn es sich nicht lohne. «Bislang waren Medikamente in den USA teuer und in Europa billiger», sagte CEO Pascal Soriot. «Dies hat dazu geführt, dass Unternehmen ihre hohen Forschungs- und Entwicklungskosten in erster Linie mit Gewinnen aus den USA finanzieren. Es ist unfair, dass die Amerikaner mehr zahlen. Genau wie bei der NATO muss auch Europa seinen gerechten Beitrag leisten.» Auf dem Spiel steht die Spannung zwischen zwei divergierenden Ansätzen im Gesundheitswesen, deren Schicksale nun durch die Politik von Trump auf unangenehme Weise miteinander verknüpft sind.
Ein Flickenteppich von Pharma-Konzernen
Ein Flickenteppich aus riesigen Konzernen dominiert die US-Krankenversicherungslandschaft, die darauf ausgerichtet ist, Innovation zu belohnen, auch wenn nicht jeder davon profitieren kann. In Europa sind die Systeme, obwohl sich die Länder unterscheiden, tendenziell stark reguliert und viele Elemente sind gemeinnützig, wobei der Schwerpunkt darauf liegt, die Grundversorgung für alle erschwinglich zu halten. Länder wie Deutschland und Grossbritannien bewerten die Kosten eines Medikaments auf der Grundlage des Nutzens, den es den Patienten bringt.
Madrigal Pharmaceuticals hat diesen Unterschied in den letzten Monaten am eigenen Leib erfahren, als das Unternehmen ein neues Medikament gegen eine potenziell tödliche Lebererkrankung auf den Markt brachte. Das US-Biotech-Unternehmen entschied sich dafür, deutschen Krankenkassen 39'500 US-dollar pro Jahr für das Medikament in Rechnung zu stellen - genau wie in den USA. Ein deutsches Gremium, das die Wirksamkeit von Medikamenten bewertet, stellte jedoch keinen zusätzlichen Nutzen des Produkts Rezdiffra im Vergleich zur Standardtherapie fest, was darauf hindeutet, dass Madrigal wahrscheinlich einen Preisnachlass aushandeln muss.
Ein Sprecher des Unternehmens sagte, «die Kosteneffizienz von Rezdiffra ist eindeutig», lehnte es jedoch ab, sich dazu zu äussern, ob Madrigal den Preis senken oder das Medikament ganz aus Deutschland zurückziehen werde. Künftig werde das Biotech-Unternehmen europäischen Ländern den Vorrang geben, «in denen wir glauben, dass es Chancen gibt, dass Innovationen anerkannt werden», wie Frankreich, Italien, Spanien und Grossbritannien, sagte Geschäftsführer Bill Sibold in einem Interview.
Es gebe Hebel, die Europa betätigen könne, um die Region für Neueinführungen attraktiver zu machen, beispielsweise durch eine Beschleunigung der Entscheidungen über die Erstattung von Medikamenten und die Einführung ergebnisorientierter oder langfristiger Zahlungsmodelle, sagte Magda Rosenmöller, ausserordentliche Professorin an der spanischen IESE Business School. «Wir sollten dies in Europa definitiv als Weckruf verstehen», sagte sie.
«Wir können hier nicht auf den Markt kommen»
Vor MFN wurden schätzungsweise etwa 40 Prozent aller weltweit zugelassenen Medikamente nicht auf dem Kontinent eingeführt, schätzt Otello Stampacchia, Gründer der Risikokapitalfirma Omega Funds. «MFN wird die Situation nur noch viel schlimmer machen», sagte er. «Ich kenne viele Pharma-CEOs, die nach Brüssel gereist sind, die sich an nationale Regierungen gewandt und gesagt haben: ‚Wir können hier nicht auf den Markt kommen.‘»
Es ist schwer zu sagen, welche Auswirkungen Trumps Preispolitik letztlich haben wird, da es noch kein Gesetz gibt. Die Medikamentenhersteller sind sich nicht sicher, inwieweit sie sich daran halten müssen und ob sie beispielsweise dem Medicare-Programm und privaten US-Versicherern die gleichen Preise wie in Europa berechnen müssten.
Eine Möglichkeit für Unternehmen, dies zu umgehen, bestünde darin, auf beiden Kontinenten denselben Listenpreis festzulegen, den europäischen Ländern jedoch höhere vertrauliche Rabatte zu gewähren, so Lakdawalla vom USC Schaeffer Institute.
Hennemann gründete vor zweieinhalb Jahren, als bei ihm Bronchiektasie diagnostiziert wurde, eine Patientenorganisation, um die Versorgung von Menschen mit dieser Lungenerkrankung zu verbessern, insbesondere während akuter Schübe. Die Gruppe setzt sich für einen besseren Zugang zu Therapien ein. «Wer entscheidet darüber, was meine Lebensqualität im Vergleich zu einem Preis ist?», sagte er. «Als Patientenorganisation können wir unsere Stimme erheben, aber das wird von der Politik bestimmt.»
(Bloomberg/cash)