Der Vorstandsvorsitzende von AstraZeneca erklärte diese Woche gegenüber einer deutschen Zeitung, das Unternehmen werde keine Medikamente in dem Land auf den Markt bringen, wenn es sich nicht lohne. «Bislang waren Medikamente in den USA teuer und in Europa billiger», sagte CEO Pascal Soriot. «Dies hat dazu geführt, dass Unternehmen ihre hohen Forschungs- und Entwicklungskosten in erster Linie mit Gewinnen aus den USA finanzieren. Es ist unfair, dass die Amerikaner mehr zahlen. Genau wie bei der NATO muss auch Europa seinen gerechten Beitrag leisten.» Auf dem Spiel steht die Spannung zwischen zwei divergierenden Ansätzen im Gesundheitswesen, deren Schicksale nun durch die Politik von Trump auf unangenehme Weise miteinander verknüpft sind.