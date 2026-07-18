Eine Stellungnahme der TMTG lag zunächst nicht vor. Das Weisse Haus verwies auf das Unternehmen. Dieses hatte am Donnerstag einen kostenpflichtigen Daten-Feed namens «Truth API» angekündigt. Damit sollen Banken und Handelsfirmen über Beiträge der zehn einflussreichsten Nutzer rascher informiert werden als andere Leser. Zu diesen Konten gehören neben dem des US-Präsidenten auch die seiner Söhne Donald Trump Jr. und Eric Trump sowie bekannter Unterstützer. TMTG nannte bei der Vorstellung keine ‌Preise, erklärte aber, es hätten sich bereits Kunden für den Start am 1. August angemeldet.