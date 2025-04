Das erste Quartal habe einen Wandel bei der Wahrnehmung und Positionierung nachhaltiger Anlagestrategien am Markt markiert, erklärte Hortense Bioy, Leiterin der Nachhaltigkeitsforschung bei Morningstar Sustainalytics. «Wir sehen weitere Anzeichen für eine Konsolidierung, Umbenennungen und vorsichtige Produktentwicklung inmitten eines sich verschärfenden ESG-Gegenwinds in den USA, der nun auch spürbar die Stimmung in Europa beeinflusst.» In dem Bericht wurde zudem auf rechtliche Risiken hingewiesen, die durch Trumps Vorgehen gegen Diversitätsprogramme entstanden seien. Seine Rückkehr ins Weisse Haus habe auch in Europa dazu geführt, dass die Nachhaltigkeit an Bedeutung verloren habe. Allerdings hätten auch Bedenken zur Performance der Fonds in Bereichen wie saubere Energie zum Kapitalabfluss beigetragen.