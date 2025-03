So etwa «Albatros Travel» in Kopenhagen. Der von den USA unter Trump geäusserte Gebietsanspruch auf Grönland schlägt in Dänemark hohe Wellen. «Wir haben uns aktiv dafür entschieden, keinen Cent für das Marketing von Reisen in die USA auszugeben», sagt Albatros-Produktmanager Steen Albrechtsen. Insbesondere aufgrund der Einstellung der USA gegenüber Dänemark und Grönland mangele es an Kundenresonanz. So liess der Däne Kennet Brask eine USA-Reise sausen. Der Eklat beim Treffen von Trump mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj Ende Februar habe den Ausschlag gegeben. Trump hatte den Gast im Weissen Haus mit Vorwürfen überzogen, das fand Brask unhöflich. «Als ich dieses Treffen sah, sagte ich mir: Ich werde nie in die Vereinigten Staaten reisen, solange Herr Trump dort Präsident ist.»