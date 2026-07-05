Es gelte, eine Bedrohung wie ‌den Kommunismus sofort im Keim zu ersticken, sagte Trump. «Es ist wie ein Krebsgeschwür – man muss es herausschneiden, und zwar schnell.» In seiner Rede verband er darüber hinaus ​allgemeine Appelle an den Patriotismus mit scharfen Angriffen auf von ​ihm wahrgenommene ideologische Bedrohungen im In- und Ausland. ​Er rühmte amerikanische Errungenschaften wie die Mondlandung und erklärte, er habe das iranische Militär «ausgelöscht». Vom Kongress ‌forderte der Präsident die ins Stocken geratene Verabschiedung von Gesetzen, die die Briefwahl einschränken und einen Nachweis der Staatsbürgerschaft für die Wählerregistrierung verlangen.