Die USA, die ihre Präsenz in Griechenland vor allem im Energiesektor ausbauen, wollen Elefsina zu einem Frachtzentrum entwickeln, das – so die Hoffnung ihres Botschafters – die Dominanz von Piräus schwächen soll. China, das 2016 während der griechischen Staatsschuldenkrise die Mehrheitsbeteiligung an Piräus erwarb, ist darüber alles andere als erfreut. Die griechische Botschaft in den USA erklärte, die USA griffen ihre Investitionen an und versuchten, Griechenland auszunutzen, und warf Washington eine «Mentalität des Kalten Krieges» vor.