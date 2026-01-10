In der griechischen Hafenstadt Elefsina zeugen zahlreiche Spuren einer vergangenen Ära. Kräne prägen die Skyline, während verlassene Industriegebäude und verrottende Schiffe vor der Küste von einem Ort zeugen, dessen Glanzzeiten wohl vorbei sind.
Doch die Kleinstadt steht unerwartet im geopolitischen Rampenlicht, seit Präsident Donald Trump versucht, Pekings Einfluss auf kritische Infrastrukturen einzudämmen. Griechenland befindet sich dabei im Zentrum eines Konflikts zwischen den beiden Mächten. Einst ein heiliger Ort in der Antike, wurde Elefsina in der Moderne vom Wachstum Athens und seinem grösseren Hafen Piräus, der dem chinesischen Konzern Cosco gehört und von ihm betrieben wird, in den Schatten gestellt.
Die USA, die ihre Präsenz in Griechenland vor allem im Energiesektor ausbauen, wollen Elefsina zu einem Frachtzentrum entwickeln, das – so die Hoffnung ihres Botschafters – die Dominanz von Piräus schwächen soll. China, das 2016 während der griechischen Staatsschuldenkrise die Mehrheitsbeteiligung an Piräus erwarb, ist darüber alles andere als erfreut. Die griechische Botschaft in den USA erklärte, die USA griffen ihre Investitionen an und versuchten, Griechenland auszunutzen, und warf Washington eine «Mentalität des Kalten Krieges» vor.
Griechenland ist es gewohnt, ein strategisches Schlachtfeld zu sein. So intervenierten beispielsweise die Alliierten nach dem Zweiten Weltkrieg, um zu verhindern, dass das Land an die Kommunisten fiel, und das US-Militär unterhält noch immer einen Stützpunkt auf Kreta. Da Trump die Weltordnung aktiv umgestaltet – von Handelszöllen bis hin zur Festnahme des venezolanischen Präsidenten am vergangenen Wochenende –, gerät Griechenland ins Zentrum der Rivalität zwischen den USA und China.
Piräus ist der fünftgrösste Containerhafen Europas und zählt zu den grössten Passagierhäfen des Kontinents
«Dies ist Teil eines umfassenderen sino-amerikanischen Wettbewerbs», sagte Constantinos Filis, Direktor des Instituts für Globale Angelegenheiten am American College of Greece. Der chinesische Schifffahrtsriese Cosco erhielt 2009 den ersten Konzessionsvertrag für den Betrieb und die Entwicklung zweier Terminals im Hafen von Piräus. Während der griechischen Staatsschuldenkrise 2016 vereinbarte Cosco den Kauf von 67 Prozent der Hafenbehörde für 368,5 Millionen Euro.
Der Kauf wurde fünf Jahre später abgeschlossen, nachdem Cosco seine Investitionszusagen erfüllt hatte. Der Mittelmeerhafen ist der fünftgrösste Containerhafen Europas und zählt zu den grössten Passagierhäfen des Kontinents. Er fertigt Schiffe aller Art ab, von Kreuzfahrtschiffen bis hin zu Fähren, die die griechischen Inseln verbinden.
Für Cosco – und, wie das Unternehmen argumentiert, auch für den Hafen selbst – war der Kauf ein voller Erfolg. Seit der Übernahme durch China vor zehn Jahren haben sich die Gesamteinnahmen mehr als verdoppelt und werden 2024 voraussichtlich 231 Millionen Euro erreichen.
Die Regierung hat klargestellt, dass das Abkommen Bestand hat, um nach der Erholung der Wirtschaft von der verheerenden Krise das Vertrauen der Investoren zu stärken. Griechenland entwickelt sich derzeit besser als die meisten seiner europäischen Nachbarn, und die Arbeitslosigkeit sinkt. Der griechische Finanzminister wurde im vergangenen Monat zum Präsidenten der Eurogruppe, dem Gremium der Finanzminister der Eurozone, gewählt.
«Für uns müssen die von früheren Regierungen getroffenen Vereinbarungen respektiert werden», sagte Premierminister Kyriakos Mitsotakis im November in einem Interview mit Bloomberg. «Es gibt auch andere Häfen in Griechenland, die ausgebaut werden können. Es gibt einen Weg, das bisher Erreichte zu respektieren und gleichzeitig US-amerikanisches Kapital und US-Interessen zu Investitionen in Griechenland einzuladen.»
Es wird schwierig sein, mit Piräus zu konkurrieren
Die Idee, die Infrastruktur von Elefsina, etwa 20 Kilometer vor der Küste von Piräus, zu modernisieren, besteht schon länger. Die US Development Finance Corporation, die Agentur, die Projekte zur Förderung US-amerikanischer Interessen im Ausland finanziert, vergab 2023 einen Kredit in Höhe von 125 Millionen US-Dollar an ein Unternehmen, das die Sanierung der Werft in Elefsina betreut.
Das Projekt erhielt neuen Auftrieb nach der Ankunft von Kimberly Guilfoyle, der neuen US-Botschafterin in Griechenland unter Präsident Trump, im November. Sie bedauerte den Kauf von Piräus durch China, obwohl sich zu diesem Zeitpunkt kein europäischer oder US-amerikanischer Käufer als Alternative fand.
«Viele Menschen interessieren sich aus Infrastruktursicht für amerikanische Infrastruktur, die die Region unterstützen und möglicherweise sogar die Produktion anderer Häfen und Gebiete steigern könnte, um dem chinesischen Einfluss mit dem Hafen von Piräus entgegenzuwirken», sagte Guilfoyle wenige Tage nach seinem Amtsantritt in einem Interview mit dem griechischen Fernsehsender Antenna TV.
Elefsina verfügt zwar über einen Hafen, schlägt aber hauptsächlich Massengut und nicht wie Piräus Container um. Eine der Optionen, die derzeit geprüft werden, ist die Verlegung des Hafens in ein angrenzendes Gebiet mit Anbindung an das Schienen- und Strassennetz, um ihn weiter auszubauen und zu einem Massengut- und Stückgutterminal zu entwickeln. Der bestehende Hafen würde dann in einen Yachthafen umgewandelt.
Laut Filis, Professor am American College, wird sich jedoch nichts in absehbarer Zeit ändern, und es wird schwierig sein, mit Piräus zu konkurrieren, selbst nach Abschluss der Umgestaltung. «Elefsina hat viele Vorteile», sagte er, obwohl die Umsetzung technisch und rechtlich nicht reibungslos verlaufen wird. «Wenn etwas umgesetzt werden soll, braucht es Zeit. Es ist also keine Frage von ein oder zwei Jahren.»
Elefsina soll neben anderen Hafenprojekten entwickelt werden. Für den Ort Lavrio südlich von Athen wird in Kürze ein privater Investor bekannt gegeben, und eine internationale Ausschreibung für Alexandroupolis hat aufgrund der Lage im Nordosten Griechenlands in der Nähe von Energieprojekten höchste Priorität.
Die chinesische Botschaft reagiert unmissverständlich
Obwohl es noch keine offiziellen Ankündigungen gibt, berichten mit den Plänen vertraute Personen, dass die Hafenbehörde von Elefsina einen Teil ihres Geländes an einen privaten Investor übertragen wird, der den neuen Hafen betreiben kann. Die Ausschreibung wird für lokale und internationale Investoren offen sein.
Griechenland geht in der Tat sehr behutsam vor. Die chinesische Botschaft reagierte unmissverständlich auf Kimberly Guilfoyles Äusserungen zur Kontrolle von Piräus. Ihre Aussagen «enthüllen die heimtückische Absicht der Vereinigten Staaten, ihre eigenen geopolitischen Interessen durch die Ausbeutung des Hafens von Piräus und sogar Griechenlands selbst zu verfolgen», hiess es in einem Social-Media-Beitrag der Botschaft. «China äussert starke Unzufriedenheit und entschiedenen Widerstand.»
Bislang konzentrierten sich die Abkommen mit den USA auf den Energiesektor, da Griechenland ein regionales Transportzentrum für Flüssigerdgas (LNG) werden will und Europa auf ein vollständiges Verbot russischer Lieferungen hinarbeitet. Im November unterzeichneten Atlantic See, eine Tochtergesellschaft des griechischen Staatsgasversorgers Depa Commercial, und die Aktor Group einen Vertrag mit dem US-Unternehmen Venture Global über den Kauf von LNG für 20 Jahre ab 2030.
Im selben Monat schloss Depa einen Vertrag mit dem ukrainischen Unternehmen Naftogaz über die Lieferung von US-amerikanischem LNG von Dezember bis März ab. Details zum Plan für Elefsina werden in den kommenden Monaten erwartet. Es muss entschieden werden, wie die neue Hafenanlage an das Verkehrsnetz angebunden wird und welche Auswirkungen dies auf die Anwohner haben könnte.
Die Stadt, die an einer Hauptstraße zwischen Athen und West- und Südgriechenland liegt, ist bereits jetzt durch den Verkehr der nahegelegenen Ölraffinerie von Helleniq Energy und anderer Industrieanlagen in der Region stark belastet. «Strecken, für die man vor zehn Jahren noch fünf Minuten brauchte, dauern heute eine halbe Stunde oder länger», sagte Manolis Apokoroniotakis, ein Rentner aus der Gegend in seinen Siebzigern. «Ich würde es bevorzugen, wenn die Küstenlinie ohne weitere Eingriffe und Aktivitäten ausgebaut würde. Was wir haben, ist ausreichend.»