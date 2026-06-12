Der Gipfel ist für den US-Präsidenten extra zeitlich verlegt ⁠worden, damit dieser in Washington pompös seinen Geburtstag feiern kann. Und es gibt die leise Hoffnung im G7-Kreis, dass der Präsident womöglich mit einer Einigung mit dem ‌Iran im Rücken besonders gut gelaunt nach Europa reisen könnte. Es gibt nach Angaben von ‌EU-Diplomaten Spekulationen, dass am Wochenende im nahegelegenen Genf eine entsprechende amerikanisch-iranische Erklärung ​unterzeichnet werden könnte. Umgekehrt könnte ein schlecht gelaunter Trump eine Belastung für das Treffen der G7-Länder werden, die ansonsten gerne Einigkeit gegenüber dem Rest der Welt demonstrieren würden.