Rund 100 Tage nach dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump kommt es zum ersten grossen Umbau in seinem engsten Umfeld. Der Nationale Sicherheitsberater Mike Waltz, der im März versehentlich einen Journalisten in einen Chat zu Angriffsplänen gegen die Huthis im Jemen eingeladen hatte, muss seinen Posten räumen. Trump erklärte am Donnerstag, Waltz werde neuer US-Botschafter bei den Vereinten Nationen (UN). Den Beraterposten werde zunächst Aussenminister Marco Rubio übernehmen, bis ein Nachfolger gefunden worden sei.