Der frühere US-Präsident Donald Trump wollte die beliebte Video-App Tiktok wegen seiner harten Position gegenüber China einst aus den USA zu verbannen - doch nun hat er seinen Kurs geändert. Trump, der bei der Wahl im November erneut für die Republikaner ins Weisse Haus einziehen will, sprach sich in einem Interview mit dem US-Sender CNBC am Montag (Ortszeit) gegen ein Tiktok-Verbot aus, über das der US-Kongress derzeit parteiübergreifend verhandelt.