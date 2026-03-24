Innerhalb seiner Republikanischen Partei ist Trumps Rückhalt zwar weiterhin gross. Jedoch stieg der Anteil der Republikaner, die seinen Umgang mit den ​Lebenshaltungskosten ​ablehnen, auf 34 Prozent von 27 ⁠Prozent in der Vorwoche. Auf die Aussichten ​der Republikaner bei den Kongresswahlen ⁠im November scheint sich Trumps sinkende Popularität bislang nicht auszuwirken. 38 Prozent ‌der registrierten Wählerinnen und Wähler halten die Republikaner für kompetenter in Wirtschaftsfragen, 34 Prozent die Demokraten. An der landesweiten Online-Umfrage, ‌die über vier Tage ging und am Montag endete, ​nahmen 1272 Erwachsene teil. Die statistische Fehlertoleranz liegt bei drei Prozentpunkten.