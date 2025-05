Trump hatte am Freitag auf seinem Online-Dienst Truth Social von einer «geplanten Partnerschaft» gesprochen, bei der mindestens 70'000 Arbeitsplätze geschaffen und 14 Milliarden Dollar in die US-Wirtschaft fliessen würden. Der Grossteil dieser Investitionen werde in den kommenden 14 Monaten getätigt. Für Freitag kündigte Trump eine Kundgebung bei US Steel in Pittsburgh an. Am Sonntag erklärte der Präsident, dass die USA im Zuge der Partnerschaft die Kontrolle über US Steel hätten. Damit war unklar, ob eine «Partnerschaft» eine Übernahme beinhalte wie sie Nippon Steel verfolgt. Mit einem Zusammenschluss würde gemessen an der Produktion nach Daten des Weltstahlverbandes der drittgrösste Stahlkonzern der Welt nach der chinesischen Baowu Steel Group und AcelorMittal entstehen.