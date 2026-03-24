«Ich fürchte, es liegt nicht mehr allein in Trumps Hand, so wie er es bei den Zöllen noch in der Hand hatte», sagte Brad Conger, Chef-Anlagestratege bei Hirtle Callaghan. «Wer sich jetzt von Trumps Reaktion auf den Markt ermutigt fühlt, setzt sein Vertrauen falsch.»

In seinem ersten Amtsjahr nach der Rückkehr ins Weisse Haus hatten Händler gelernt, dass Trump seine Politik umkehrte, sobald die Marktreaktionen negativ ausfielen. Dieses Muster wurde als «TACO-Trade» (Trump Always Chickens Out) bekannt und führte zu einer «Buy-the-Dip»-Mentalität, während er Handelskriegsdrohungen ausstiess, eine Invasion Grönlands ins Spiel brachte oder die US-Notenbank Fed angriff.