Für die japanischen Hersteller kommt der Vorstoss aus Washington zur Unzeit. In Europa, Südostasien und Lateinamerika geraten sie unter Druck durch günstige ‌Elektrofahrzeuge chinesischer Rivalen wie BYD. Die USA sind der wichtigste Markt für Toyota und Honda, zumal chinesische Konkurrenten dort weitgehend ausgeschlossen sind. Dem Analysehaus Barclays zufolge stammten im vergangenen Jahr fast ein ​Viertel der in den USA verkauften Honda-Modelle und 17 Prozent der ​Toyota-Fahrzeuge aus kanadischer Produktion. Die deutschen Autobauer betreiben keine ​Werke in Kanada, exportierten im vergangenen Jahr nach Angaben des Verbandes der Automobilindustrie aber rund 35'000 Fahrzeuge aus ‌den USA nach Kanada. Sie wären von einem entsprechenden Gegenzoll der Kanadier betroffen.