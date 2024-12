Weltweit warten Unternehmen nicht erst bis zum Tag von Trumps Amtseinführung am 20. Januar, um Klarheit über seinen geplanten Handelskrieg zu erlangen. Stattdessen haben seine blossen Zolldrohungen einen Wettlauf ausgelöst, der zu Engpässen und höheren Kosten im globalen Handelssystem führen könnte. «Wir befinden uns immer noch in der Ausrastphase», sagte Robert Krieger, Präsident des in Los Angeles ansässigen Zollmakler- und Logistikberatungsunternehmens Krieger Worldwide. «Wir stehen kurz vor einer gewaltigen Flutwelle in der Lieferkette.»