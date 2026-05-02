«Stetiges Nachgeben als Schwäche»

Für den Ökonomen Marcel Fratzscher kommt die erneute Eskalation im Handelskonflikt mit den USA durch die Zolldrohungen von Präsident Donald Trump nicht überraschend. «Denn ‌Präsident Trump nutzt Deutschlands und Europas stetiges Nachgeben als Schwäche aus», sagte der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW). «Es rächt sich nun erneut, dass die Europäische Union und auch die Bundesregierung im Konflikt mit Trump immer wieder nachgegeben und ihn gewähren lassen haben.» Sie müssten nun ​endlich Rückgrat ​zeigen und Trump Paroli bieten. Nur so könnten sie eine stetige ⁠Eskalation verhindern. «Sie können und dürfen sich nicht länger erpressen lassen, sonst steigen die ​Kosten für die europäische Wirtschaft und ⁠insbesondere für die deutschen Exportunternehmen weiter an», warnte Fratzscher.