Autobranche stark in Mexiko engagiert

So nutzen deutsche Autobauer Mexiko als Produktionsstandort und bedienen von dort den US-Markt. VW , Audi und BMW haben in dem Land eigene Fabriken, Mercedes-Benz produziert in einem Gemeinschaftswerk mit Nissan und Bosch hat mehrere Standorte in Mexiko. Als Zulieferer hängt zudem die Chemiebranche vom Autobau ab. Wie es mit den Zöllen gegen Mexiko nach der vorläufigen Aussetzung weitergeht, ist daher auch für die deutsche Wirtschaft von grosser Bedeutung.