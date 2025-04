Nach höheren Importzöllen für Mexiko, Kanada und China sowie auf Stahl und Autos holt Trump am Mittwoch zum Rundumschlag voraussichtlich mit einem pauschalen Einfuhrzoll aus. In den vergangenen Monaten stiegen die US-Containerimporte per Schiff schon auf Rekordniveau, da Unternehmen schnell noch ihre Waren vor Inkrafttreten der höheren Zölle in die USA liefern wollten. Pharmaprodukte oder Autoteile wurden vermehrt in Flugzeuge gepackt, wie Lufthansa Cargo und DHL erklärten.