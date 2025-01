Im Gespräch ist ein genereller Einfuhrzoll auf alle Importe in die USA von zehn Prozent. Waren aus Kanada oder Mexiko will Trump mit 25 Prozent Zoll belegen, Importe aus China sogar mit 60 Prozent. «Jeder kann es sich ausrechnen», sagte Paul Thomas, Nordamerika-Chef des Stuttgarter Autozulieferers Bosch, am Rande der Elektronikmesse CES in Las Vegas zu Reuters. «Wenn es sich um zehn Prozent, 20 Prozent oder 60 Prozent (Zölle) handeln wird, muss man sich fragen, welche Szenarien sinnvoll sind und wie man reagiert.» Bosch spiele solche Szenarien schon durch, warte mit Entscheidungen aber ab, was nach Trumps Amtsantritt am 20. Januar passiert.