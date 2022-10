Weil die schuldenfinanzierten Steuerpläne der Regierung zu Turbulenzen an den Kapitalmärkten geführt hatten, entliess Truss am Freitag Finanzminister Kwasi Kwarteng, einen engen Verbündeten. Nachfolger wurde der frühere Aussenminister Jeremy Hunt, der ihre umstrittenen Steuerpläne zur Beruhigung der Märkte am Montag wieder einkassierte.