In einem neuen SEC-Filing meldete das Unternehmen einen Nettoverlust von 58 Millionen Dollar für das Jahr 2023 und lediglich 4 Millionen Dollar an Einnahmen. Das Unternehmen gab an: "Zum 31. Dezember 2023 und 2022 hatte das Management erhebliche Bedenken, ob TMTG über ausreichende Mittel verfügen wird, um seine Verbindlichkeiten bei Fälligkeit zu erfüllen, einschliesslich der Schuldscheine, die zuvor von TMTG ausgegeben wurden."