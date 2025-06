Die Regierung von Ministerpräsident Petr Fiala erhielt am Mittwoch die nötige Mehrheit der Stimmen. Die führende Oppositionspartei ANO hatte die Abstimmung beantragt. In dem Skandal hatte die Regierung eine Zahlung von fast 43 Millionen Euro in Bitcoin von einem verurteilten Straftäter angenommen. Justizminister Pavel Blazek trat deswegen Ende Mai zurück. Fiala hatte die Annahme des Geldes als politischen und ethischen Fehler bezeichnet.