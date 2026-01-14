Die Rüstungsbranche erlebt durch den russischen Angriff auf die Ukraine und die daraufhin steigenden Verteidigungsausgaben vieler Nato-Staaten einen Boom. ​Zahlreiche Konzerne der Branche steuern auf Wachstumskurs, die Anleger ‌greifen nach den Anteilsscheinen. CSG gilt als ‍schnell wachsendes Rüstungsunternehmen und zählt auch das ukrainische Militär zu seinen Kunden. Der alleinige Eigentümer ​Michal Strnad sagte der Nachrichtenagentur Reuters, er erwäge, 15 Prozent der Anteile zu verkaufen. Die Einnahmen aus dem Verkauf der neuen Aktien sollen für ‌allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden. Als börsennotiertes Unternehmen ⁠könne CSG auch leichter Übernahmen stemmen, hatte er ‌in der Vergangenheit gesagt.