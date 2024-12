Die Valoren von Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) erreichten am Dienstag einen neuen Rekordwert. Die Aktie stieg in Taipeh um bis zu 1,4 Prozent und übertraf damit kurzzeitig ihren Höchststand vom 8. November, bevor sie den Gewinn wieder hergab und unverändert schloss. Die Kursbewegung erfolgte, nachdem US-Chipaktien, darunter der Hauptkunde Nvidia, in den USA am Montag deutlich gestiegen waren.