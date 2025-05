Die Einrichtung solle im dritten Quartal 2025 eröffnet werden, sagte der Europa-Chef von TSMC, Paul de Bot, am Dienstag. Es solle europäische Kunden dabei unterstützen, Hochleistungs-Halbleiter zu entwickeln, die etwa im Autobereich, in der Industrie, für Künstliche Intelligenz und vernetzte Geräte (Internet of Things) genutzt werden könnten.