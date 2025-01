Der weltgrösste Chip-Auftragsfertiger mit Sitz in Taiwan gab am Freitag für Dezember ein Umsatzplus von rund 58 Prozent auf umgerechnet 8,2 Milliarden Euro bekannt. Damit summieren sich die Erlöse für das vierte Quartal 2024 nach Reuters-Berechnungen auf 25,6 Milliarden Euro. Dieser Wert liegt fast 35 Prozent über dem Vorjahreswert und etwa zwei Prozent über der Markterwartung. Weitere Zahlen nannte der wertvollste Börsenwert Asiens vorerst nicht. Detaillierte Quartalsergebnisse will der Konzern am 16. Januar veröffentlichen.