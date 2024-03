Eine Option, die der Chip-Riese prüfe, sei die Einführung seiner Chip-on-Wafer-on-Substrat (CoWoS)-Gehäusetechnologie in Japan, sagte einer der Insider. CoWoS ist eine hochpräzise Technologie, bei der Chips übereinander gestapelt werden, um die Verarbeitungsleistung zu erhöhen und gleichzeitig Platz und Strom zu sparen. Derzeit befindet sich die gesamte CoWoS-Kapazität von TSMC in Taiwan. Der Aufbau von CoWoS-Kapazitäten würde die wachsenden Aktivitäten von TSMC in Japan ergänzen, wo das Unternehmen gerade eine Fabrik fertiggestellt und den Bau einer weiteren angekündigt: Die Pläne von TSMC in Japan wurden bislang durch grosszügige Subventionen der japanischen Regierung unterstützt, die Halbleiter angesichts des Rückstands gegenüber Südkorea und Taiwan als entscheidend für die wirtschaftliche Sicherheit des Landes ansieht.