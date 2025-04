Im vergangenen Monat hatte das Unternehmen gemeinsam mit US-Präsident Donald Trump im Weissen Haus Pläne für Investitionen in Höhe von 100 Milliarden Dollar in den USA bekannt gegeben, zusätzlich zu 65 Milliarden Dollar, die für drei Werke im Bundesstaat Arizona zugesagt wurden. Vergangene Woche sagte Trump, er habe TSMC mitgeteilt, dass das Unternehmen eine Steuer von bis zu 100 Prozent zahlen müsse, wenn es keine Fabriken in den USA baue.