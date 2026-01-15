Für das laufende erste Quartal stellte TSMC einen Umsatzanstieg von bis zu 40 Prozent auf 1,13 Billionen Taiwan-Dollar (35,8 Milliarden Dollar) in Aussicht. Die Kunden sendeten «starke ⁠Signale» und bäten direkt um Kapazitäten, hiess es. Zudem kündigte der Konzern an, die Investitionen im Jahr 2026 um bis zu 37 Prozent ​auf 1,77 Billionen Taiwan-Dollar (56 Milliarden Dollar) zu erhöhen. Die ‌in Taipeh notierten Aktien von TSMC ‍legten im vergangenen Jahr um 44 Prozent zu und sind in diesem Jahr bereits ​um rund neun Prozent gestiegen.