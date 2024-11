«Unser Investment-Plan in den USA bleibt unverändert», teilte der Konzern aus Taiwan in der Nacht zum Freitag mit. TSMC, das unter anderem Apple und Nvidia versorgt und Spezialprozessoren für Künstliche Intelligenz (KI) herstellt, will rund 65 Milliarden Dollar in neue Fabriken im US-Bundesstaat Arizona pumpen und soll dafür auch milliardenschwere Beihilfen erhalten. Trump hatte Taiwan im Wahlkampf vorgeworfen, die Chipindustrie der USA zu berauben. TSMC investiert weltweit Milliarden in den Aufbau neuer Werke. So entsteht in Dresden die erste europäische Produktionsstätte des Konzerns.