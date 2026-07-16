Der Überschuss stieg im zweiten Quartal um 77 Prozent auf umgerechnet 19,15 Milliarden Euro, teilte der weltgrösste Chip-Auftragsfertiger am Donnerstag mit. Analysten hatten mit rund zwei Milliarden Euro weniger gerechnet. Der wertvollste börsennotierte Konzern Asiens hatte zu Wochenbeginn ein Umsatzplus von 36 Prozent auf umgerechnet knapp 35 Milliarden Euro bekanntgegeben.
Der wichtigste Wachstumstreiber für das taiwanische Unternehmen, das den weltgrössten Halbleiter-Konzern Nvidia und den iPhone-Anbieter Apple zu seinen Kunden zählt, ist das Geschäft mit modernen Hochleistungschips. Es steuert inzwischen etwa ein Viertel zum Gesamtumsatz bei. Im dritten Quartal 2023 hatte der Anteil bei lediglich sechs Prozent gelegen.
(Reuters)