Der Überschuss ⁠stieg im zweiten Quartal um 77 Prozent auf ‌umgerechnet 19,15 Milliarden Euro, teilte ‌der weltgrösste Chip-Auftragsfertiger ​am Donnerstag mit. Analysten hatten mit rund zwei Milliarden Euro weniger gerechnet. Der wertvollste börsennotierte Konzern Asiens hatte zu Wochenbeginn ein ‌Umsatzplus von 36 Prozent auf umgerechnet knapp 35 Milliarden Euro bekanntgegeben.