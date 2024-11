Die USA haben eine Reihe von Massnahmen ergriffen, um Lieferungen fortschrittlicher Mikrochips, die Künstliche Intelligenz ermöglichen, an China einzuschränken. Sie befürchten, dass die Volksrepublik diese zur Herstellung von Biowaffen oder für Cyberangriffe nutzen könnte. Dem Bericht zufolge müssen künftige TSMC-Lieferungen von Halbleitern dieser Art an chinesische Kunden einen Genehmigungsprozess durchlaufen, an dem voraussichtlich die USA beteiligt würden.