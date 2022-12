Insidern zufolge soll es bereits Gespräche zwischen TSMC und Dresden über die Errichtung des Werks in der sächsischen Landeshauptstadt gegeben haben. Im November war zudem die parlamentarische Staatssekretärin im Bundeswirtschaftsministerium, Franziska Brantner, in Taiwan. In den Gesprächen mit der Regierung in Taipeh sei es unter anderem um die Chipproduktion und explizit auch um TSMC gegangen, so Insider. Medienberichten zufolge will zudem Forschungsministerin Bettina Stark-Watzinger im Frühjahr nach Taiwan reisen - das wäre der erste Besuch eines deutschen Regierungsmitglieds seit rund einem Vierteljahrhundert. Die taiwanische Regierung hat die Expansionspläne von TSMC zur Chefsache erklärt.