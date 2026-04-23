ASML hat bisher in Aussicht gestellt, dass die Anlagen 2027 und 2028 in die Serienproduktion gehen werden. Sie sollen helfen, den Umsatz bis 2030 auf bis zu 60 Milliarden Euro zu treiben. Die Technologieentscheidungen von TSMC haben weitreichende Auswirkungen auf die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen ist der grösste Abnehmer von Ausrüstung und verfügt über das grösste Budget für neue Werke und Anlagen. TSMC ist ausserdem führend bei Fertigungstechniken, die häufig von Wettbewerbern nachgeahmt werden.