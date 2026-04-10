Die Erlöse stiegen im ersten Quartal um 35 Prozent auf umgerechnet 30,5 Milliarden Dollar, teilte der weltgrösste Chip-Auftragsfertiger am Freitag mit. Damit beschleunigte sich das Wachstum im Vergleich zum Jahresschluss 2025 um mehr als die Hälfte.
Das taiwanische Unternehmen, das den führenden Halbleiter-Konzern Nvidia und den iPhone-Anbieter Apple zu seinen Kunden zählt, reitet seit Längerem auf einer Welle des Erfolgs. Für das laufende Jahr peilt es ein Umsatzplus von etwa 30 Prozent an. Um die hohe Nachfrage bedienen zu können, baut TSMC seine Produktionskapazitäten massiv aus. Das Investitionsvolumen soll 2026 um 37 Prozent auf 56 Milliarden Dollar steigen.
(Reuters)