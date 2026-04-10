Die Erlöse stiegen im ersten ‌Quartal um 35 Prozent auf ‌umgerechnet 30,5 Milliarden ​Dollar, teilte der weltgrösste Chip-Auftragsfertiger am Freitag mit. Damit beschleunigte sich das Wachstum im Vergleich zum Jahresschluss 2025 um mehr ‌als die Hälfte.

Das taiwanische Unternehmen, das den führenden Halbleiter-Konzern Nvidia und den iPhone-Anbieter Apple ​zu seinen Kunden zählt, ​reitet seit Längerem ​auf einer Welle des Erfolgs. Für das laufende ‌Jahr peilt es ein Umsatzplus von etwa 30 Prozent an. Um die ​hohe ​Nachfrage bedienen zu ⁠können, baut TSMC seine ​Produktionskapazitäten massiv aus. Das ⁠Investitionsvolumen soll 2026 um 37 ‌Prozent auf 56 Milliarden Dollar steigen. 

(Reuters)