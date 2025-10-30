Die Investmentgesellschaft DBAY Advisors hat sich gegen das Übernahmeangebot von Cicor für TT Electronics ausgesprochen. Sie wolle an der für Dezember geplanten Generalversammlung gegen das Angebot stimmen, wie das Unternehmen am Donnerstagnachmittag mitteilte.
DBAY Advisors zeigte sich mit den Fortschritten von TT Electronics zufrieden und wolle daher nicht verkaufen. Der Stellungnahme zufolge hält DBAY aktuell 16,5 Prozent der Aktien von TT Elecronics.
Cicor hatte am Morgen ein Übernahmeangebot von 155 Pence je Aktie in bar und eigenen Aktien lanciert, was einem Aufschlag von mehr als 60 Prozent zum letzten Schlusskurs entspricht. Der Verwaltungsrat von TT Electronics hat das Angebot zur Annahme empfohlen. Die Aktie sprang in der Folge auf ein Niveau nahe des Angebotspreises hoch.
(AWP)