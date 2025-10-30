Cicor hatte am Morgen ein Übernahmeangebot von 155 Pence je Aktie in bar und eigenen Aktien lanciert, was einem Aufschlag von mehr als 60 Prozent zum letzten Schlusskurs entspricht. Der Verwaltungsrat von TT Electronics hat das Angebot zur Annahme empfohlen. Die Aktie sprang in der Folge auf ein Niveau nahe des Angebotspreises hoch.