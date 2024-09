«Der Herbst kommt mit Rückschlägen — vor allem, wenn die Märkte so viel für Fed-Senkungen einpreisen und die Leute dem ‚Goldlöckchen‘-Szenario da draussen hinterherjagen», sagte Vishnu Varathan, Head of Economics and Research bei der Mizuho Bank in Singapur. «Die Märkte werden nervöser sein als sonst.»