Unterdessen hat ein Anstieg der Zinssätze die Haushaltslage der USA verschlechtert, weil das Land immer mehr Schulden aufnimmt. «Wenn die Zinskosten in den Vereinigten Staaten steigen, geraten wir in diesen Teufelskreis, in dem höhere Zinssätze höhere Finanzierungskosten und eine höhere Emission von Schuldtiteln verursachen, was wiederum zu weiteren Anleiheliquidationen führt. Deshalb steigen die Zinsen weiter, was uns in eine unhaltbare Haushaltslage bringt.»