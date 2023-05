"Es wird ein starker Sommer und ein gutes Geschäftsjahr 2023 mit einem signifikant höheren positiven Ergebnis", sagte TUI-Chef Sebastian Ebel am Mittwoch. In den vergangenen sechs Wochen seien die Buchungen höher gewesen als im gleichen Zeitraum 2019, dem Jahr vor Ausbruch der Corona-Pandemie. Bei mehr als acht Millionen Buchungen seien schon 60 Prozent des Sommerprogramms verkauft. Das entspreche 96 Prozent des Buchungsniveaus zum selben Zeitpunkt 2019. In Grossbritannien haben sich die TUI-Kunden schon eifriger ihre Urlaubsreisen gesichert als in Deutschland.