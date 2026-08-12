An der Börse kamen die Neuigkeiten am Morgen schlecht an: Für die Tui-Aktie ging es zeitweise um fast vier Prozent abwärts. Zuletzt gehörte sie mit einem Abschlag von noch gut einem Prozent auf 7,274 Euro zu den schwächsten Titeln im MDax , dem Index der mittelgrossen Werte. Seit dem Jahreswechsel hat das Papier inzwischen rund ein Fünftel eingebüsst.