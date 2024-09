Urlauber aus Lateinamerika buchten am liebsten Pauschalreisen nach Asien, Nordamerika und Nordeuropa, einschliesslich der Tui-eigenen Flusskreuzfahrten in Deutschland. Laut dem Statistikportal Statista wird der Umsatz im gesamten südamerikanischen Reise- und Tourismusmarkt in diesem Jahr voraussichtlich rund 34 Milliarden Euro betragen. Zum Vergleich: In Europa beträgt der Umsatz voraussichtlich achtmal so viel - mehr als 275 Milliarden Euro.