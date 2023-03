Die Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten habe ein Volumen von 1,8 Milliarden Euro, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Es würden 328'910'448 neue Aktien in einem Bezugsverhältnis von 8:3 und zu einem Bezugspreis von je 5,55 Euro angeboten. Die Bezugsfrist starte am 28. März und laufe bis zum 17. April. "Die vollständige Rückführung der staatlichen Corona-Hilfen war unser erklärtes Ziel. Mit der jetzt beschlossenen Kapitalerhöhung gehen wir den letzten Schritt bei den WSF-Hilfen und setzen unsere Zusage um", sagte TUI-Chef Sebastian Ebel. "Wir werden aus dem Erlös die vom WSF erhaltenen Hilfen einschliesslich Zinsen zurückzahlen."