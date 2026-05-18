Hintergrund der aufgeflammten Diskussion am G7-Treffen ist ein Ausverkauf an den Anleihemärkten von Tokio bis ⁠New York, der durch Inflationsängste und steigende Ölpreise im Zusammenhang mit dem Nahost-Krieg ausgelöst wurde. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg zu Wochenbeginn beispielsweise auf 3,1791 Prozent, den ‌höchsten Stand seit rund 15 Jahren. Frankreichs Finanzminister Roland Lescure als Gastgeber des G7-Treffens in Paris sagte, ‌es sei kein Kollaps an den Anleihemärkten zu beobachten, sie befänden ​sich aber in einer Korrektur. Die Zeit, in der die Staatsverschuldung kein Thema war, sei vorbei. An dem Treffen nehmen auch Zentralbanker teil. «Ich mache mir immer Sorgen, das ist mein Job», sagte EZB-Präsidentin Christine Lagarde vor Beginn der Beratungen. Bundesbank-Chef Joachim Nagel betonte, es könnte «deutlich mehr» gemacht werden, um die Finanzmärkte zu beruhigen und zu stützen.