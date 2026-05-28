Die Ölmärkte befinden sich in Turbulenzen, seit der Krieg zwischen den USA und Israel gegen den Iran die Strasse von Hormus, durch die ein Fünftel des weltweiten Rohöltransports auf dem Seeweg erfolgte, faktisch blockierte. Diese Unterbrechung führte zu Preissprüngen und Versorgungsengpässen in verschiedenen Teilen der Welt und zwang Unternehmen und Staaten, ihre Energieinvestitionsstrategien zu überdenken.