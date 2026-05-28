Die globalen Investitionen in Ölprojekte werden voraussichtlich das dritte Jahr in Folge sinken, da der Angebotsschock infolge des Nahostkonflikts die Prioritäten auf neue Handelsrouten und andere Energiequellen verlagert.
Trotz höherer Ölpreise werden die Ausgaben für Ölprojekte laut dem am Donnerstag veröffentlichten jährlichen Weltenergieinvestitionsbericht der Internationalen Energieagentur im Jahr 2026 voraussichtlich unter 500 Milliarden US-Dollar sinken.
Die Ölmärkte befinden sich in Turbulenzen, seit der Krieg zwischen den USA und Israel gegen den Iran die Strasse von Hormus, durch die ein Fünftel des weltweiten Rohöltransports auf dem Seeweg erfolgte, faktisch blockierte. Diese Unterbrechung führte zu Preissprüngen und Versorgungsengpässen in verschiedenen Teilen der Welt und zwang Unternehmen und Staaten, ihre Energieinvestitionsstrategien zu überdenken.
«Wir befinden uns inmitten der grössten Energiekrise, die die Welt je erlebt hat – und ich glaube, dass dies die Investitionsstrategien weltweit verändern wird», sagte IEA-Exekutivdirektor Fatih Birol in der Erklärung. «Wir beobachten bereits verstärkte Bemühungen sowohl von Erzeuger- als auch von Verbraucherländern, Handelswege und Energiequellen zu diversifizieren.»
Die Gesamtinvestitionen im Energiesektor werden voraussichtlich bis 2026 leicht auf 3,4 Billionen US-Dollar steigen und fliessen hauptsächlich in Stromnetze, Speicher, emissionsarme Kraftstoffe, Kernenergie, erneuerbare Energien und Elektrifizierung. Wichtige Kraftstoffimporteure suchen nun verstärkt nach Energieressourcen im Inland, vor allem aus erneuerbaren Energien, Kernenergie und Kohle.
Die Gasausgaben werden voraussichtlich auf 330 Milliarden US-Dollar steigen – den höchsten Stand seit zehn Jahren. Unterstützt wird dies durch eine Welle neuer Exportprojekte für Flüssigerdgas, hauptsächlich in den USA und Katar, so die in Paris ansässige Agentur in ihren ersten vollständigen Jahresprognosen für 2026.
Im Nahen Osten hat der Krieg die Exporterlöse verringert und die Suche nach neuen Exportrouten ausgelöst, da das Vertrauen in die Zuverlässigkeit der Strasse von Hormus «tiefgreifend erschüttert» wurde. Zudem könnten die für die Instandsetzung der Anlagen benötigten Milliardenbeträge «die Kapitalabflüsse verringern, die in anderen Regionen eine zunehmend wichtige Finanzierungsquelle für Infrastruktur- und Energieprojekte darstellen».
Birol hatte bereits zuvor gewarnt, dass die Welt aufgrund des Krieges täglich 14 Millionen Barrel Öl verliert. Anfang des Monats erklärte er, die IEA sei bereit, weitere Massnahmen zu ergreifen, nachdem die Mitglieder im März die Freigabe von 400 Millionen Barrel aus den Notreserven – die grösste Freigabe aller Zeiten – beschlossen hatten.
(cash/Bloomberg)