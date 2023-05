Die türkische Lira verharrte auf dem niedrigsten Stand seit zwei Monaten. Die in Dollar notierten Staatsanleihen gaben nach, die Kosten für die Kreditausfallversicherung des Landes schnellten in die Höhe. An der Börse in Istanbul brachen die Kurse ein, der Handel wurde zeitweise unterbrochen. Besonders Bankaktien gerieten unter Druck.