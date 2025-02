Im Januar stiegen die Verbraucherpreise zum Vorjahresmonat um rund 42,1 Prozent, wie das Statistikamt am Montag in Ankara mitteilte. Die Inflationsrate ging den siebten Monat in Folge zurück und erreichte den tiefsten Stand seit Sommer 2023. Der Rückgang der Teuerung fiel allerdings schwächer als erwartet aus. Analysten hatten im Schnitt mit einer Jahresrate von 41,1 Prozent gerechnet.