Im Oktober stiegen die Verbraucherpreise zum Vorjahresmonat um rund 48,6 Prozent, wie das Statistikamt am Montag in Ankara mitteilte. Dies ist zwar die niedrigste Inflationsrate seit Juli 2023, allerdings hat sich der Rückgang der Teuerung in den vergangenen Monaten immer stärker abgeschwächt.